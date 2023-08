Letní kino na parketu v Přehořově na Táborsku, které promítá pro místní jen výjimečně, zařadilo ve čtvrtek 17. srpna propagovaný film Kamila Bartoška alias Kazmy Kazmitche. Není to však film, ale další jeho hra. Promítání zde podle pořadatelů trhlo rekord, přišlo na 250 platících diváků.

Kazma naplnil letní kino v Přehořově. Není to film, ale návod | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Jak zmínil místostarosta Michal Paleček, letní promítání se letos konalo podruhé a v rámci návštěvnosti předčilo očekávání. „Lidé chtěli Kazmu, tak jsme ho zařadili. Skutečně jde o přehořovské maximum, rekord v návštěvnosti, máme z toho velkou radost,“ konstatoval a poděkoval všem, co přišli, ale také dobrovolným hasičům za pomoc s přípravami.

Projekci zajišťovalo letní kino Běleč od Mladé Vožice, o to se dlouhodobě stará starosta Stanislav Šmejkal. Ten již před produkcí upozornil příchozí, že skutečně nejde o normální film, ale hru. „U Lysé nad Labem je postavená jedna indicie, to už zveřejnili jako livestream. Měli jsme už půlnoční premiéru tohoto filmu. Vítejte ve hře, není to film. Nevyhazujte ani kartu, ani vstupenku, pokud chcete hrát,“ opakoval.

Žádné překvapení

Zeptali jsme se na názor i jednoho z diváků. „Očekával jsem mnohem víc, nějakou pecku. Je to prostě Kazmovina, žádné překvapení, běžte a hledejte. Ještě se rozmyslím, zda budu hrát,“ poznamenal mladík ze Soběslavi, který nechtěl prozradit jméno.

Prý si počká, co se z toho nakonec vyklube. „Budu to dál sledovat na sociálních sítích,“ komentoval.

Stačí odhalit kód

Ke vstupence na stominutový film Onemanshow: The Movie totiž každý dostal i hrací kartu. Během filmu se objevují indicie, které mají vést k odhalení desetimístného kódu k otevření ukrytého trezoru s více než dvaceti miliony korun. Stačí rozluštit šifru, která není jednoduchá. „To, co jste skutečně viděli, nebyl film, ale návod. Ten trezor je někde tam venku, kdo na něm zadá správné heslo jako první, všechny ty prachy jsou jeho. Ale pospěšte si, čas běží, nebude tam stát věčně a v oběhu je jedna karta, která nepotřebuje žádné heslo. Možná je to ta vaše,“ uzavírá svůj filmový debut z plátna Kamil Bartošek.

Kazmův film válcuje i jihočeská kina. Beznadějně vyprodáno, hlásí téměř všude

Děj samotný je spíše zmanipulovaná realita, vystupují v něm ale i skuteční herci jako Kryštof Hádek, Ondřej Sokol, Jiří Langmajer, Hynek Čermák a Jiří Bartoška, kteří nevěděli přímo, na čem sem podílí. Osmatřicetiletý Kazma, influencer a moderátor, nechává nahlédnout do svého soukromého života a zároveň detailně přibližuje svůj předchozí projekt zakopaného auta s milionem korun. Jeho tým prý v utajovaných podmínkách celý snímek připravoval čtyři roky.

Děj vnáší diváka do mafiánských praktik, které jsou často parodovány. Humorný je třeba i vůz, v kterém své pikle hlavní hrdinové páchají, až okatě se totiž podobá tomu plyšovému z filmu Blbý a blbější. Hlavní zápletkou je spáchání velkého podvodu na jednu z největších českých sázkových kanceláří. Režisérem je Andy Fehu, který stojí za filmy jako Shoky&Morthy: Poslední velká akce a Nenasytná Tiffany.

Kazmův film lze vidět na Táborsku například ještě v pátek 19., úterý 22. a čtvrtek 24. srpna v Soběslavi. Kino Svět Tábor ho uvádí od pondělí 21. do středy 23. srpna vždy ve 20 hodin. V programu má film většina jihočeských kin.