Podle dopravních expertů je hlavním problémem Jindřichohradecka neuspokojivě řešená silniční síť v okrese. „Silnice jsou na tělesech původních cest, které jsou staré 100 až 150 let. Vozovky jsou klikaté, svažité a někde i úzké. Zdaleka tak neodpovídají potřebám současné dopravy,“ poznamenal jihočeský koordinátor BESIP Václav Kovář a uvedl příklad silnice vedoucí na Dačice, kde řidiči vzhledem k profilu vozovky často ani nepřekročí rychlost 70 kilometrů v hodině.

V loňském roce se na silnicích Jindřichohradecka stalo podle policejních statistik 528 dopravních nehod. O rok dříve to bylo rovných 500. V roce 2021 zemřelo na silnicích v okrese 9 lidí, dalších 35 vyvázlo z nehody s těžkým zraněním. Jindřichohradecko mělo loni třetí nejvyšší nehodovost v rámci kraje, nelichotivé první místo držel okres České Budějovice a druhé je Táborsko.

Dopravní experti se shodují, že vině vysoké nehodovosti také fakt, že řidiči na hlavních tazích často nemají možnost bezpečně předjíždět pomalejší vozidla. To je případ i silnice z Třeboně na Jindřichův Hradec. „Vezměte si, kolik je na této trase úseků, kde se dá předjíždět. V okamžiku, kdy se nám tady objeví nákladní auto, jehož rychlost je maximálně 70 kilometrů v hodině, tak řada řidičů osobních aut hledá každé místečko k předjetí a často tak vznikají nebezpečné situace, které mohou skončit i nehodou,“ popsal dopravní odborník Václav Kovář.

K předjíždění na poslední chvíli doplňuje expert BESIPu zajímavý postřeh. Před čtyřmi lety se uskutečnil průzkum na téma agresivity řidičů, kde Jihočeši vyšli nejhůře z celé republiky. Václav Kovář míní, že to mohlo být způsobeno právě nedostatkem míst k předjíždění. Když se vozidlo, které chce předjet, konečně dostane k místu, kde končí plná čára, má krátký úsek na předjetí. A před zatáčkou nebo další plnou čárou pak zase musí prudce brzdit. Do pruhu se řadí na poslední chvíli, brzdí a řidičům předjížděných vozidel se to může zdát jako vybržďování. „Málo se počítá s takzvanou psychikou řidiče,“ doplnil Václav kovář s tím, že jízda v koloně klade velké nároky na psychiku a ovlivňuje soustředění nebo odhad situace. A to se může hlavně u některých méně zkušených řidičů negativně promítnout do bezpečnosti jízdy.

Dopravní expert připomíná, že i zbytečně pomalá jízda některých řidičů v úsecích, které jsou jinak přehledné a tedy za dobré viditelnosti a sucha není důvod nevyužít dovolenou rychlost, může způsobovat nechtěné problémy. Právě tím, že se ostatní řidiči snaží předjet někdy bez dostatečného ohledu na bezpečnost.