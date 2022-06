Vyznavači rybích pokrmů rádi zavítají do třeboňské restaurace Šupina a Šupinka na vyhlášené kapří hranolky. Právě tady totiž v roce 1992 vznikly. Za vším byla snaha zajistit hostům rybí pokrm bez kostí. "Na receptu pracovali moji rodiče se šéfkuchařem. Hranolky děláme z kapřích filet a marinády, která je samozřejmě trochu tajná, ale prozradím, že je tam rybí koření, česnek a sójová omáčka. Na kapří hranolky máme i ochrannou známku," poznamenal majitel restaurace Petr Müller. Kapří hranolky si zákazníci mohou objednat se šťouchaným bramborem a žampionovo-koprovou omáčkou nebo česnekovým dipem. Třeboňskou restauraci Šupina a Šupinka mají v oblibě i známé osobnosti. Navštívil ji například Leoš Mareš, otec i syn Svěrákovi, Marek Eben, Dominik Hašek, Helena Vondráčková, Zdeněk Troška, Václav Havel nebo Karel Gott.

Milovníci sladkého rádi navštěvují Cukrářství Lavendy v centru Jindřichova Hradce. Podnik je dokonce i na Gastromapě Lukáše Hejlíka. Za úspěchem stojí moderní cukrářské umění majitelky Venduly Vytiskové, která začala s pečením teprve před několika lety díky mateřské dovolené. "Lišíme se hlavně v surovinách které používáme i v procesu, nekupujeme totiž nic hotového a všechno si tady děláme sami," shrnula tajemství úspěchu Vendula Vytisková. Spolu s několika českými i zahraničními cukráři stále vymýšlí a vylepšuje recepty. "Naši zákazníci mají nejraději větrníky s poctivým žloutkovým krémem, pravou vanilkou, rumem a karamelovou šlehačkou, namáčené ve slaném karamelu a pak je pro nás signaturní čokoládový obláček, kterým jsem odstartovala svoji pečící kariéru," popsala majitelka cukrářství a zároveň nalákala na novinku, kterou je tulipán z čokoládové pěny s černým rybízem, který je zástupcem moderní francouzské cukrařiny. Zákazníci si navíc se sladkými zákusky mohou posedět na klidné zahrádce s květinami.

Kdo má rád pořádný kus steakového masa, ten si přijde na své v restauraci Udírna v Jindřichově Hradci. Její specialitou jsou především nejrůznější druhy steaků a také žebra, dodělávaná na otevřeném ohni. "Míváme speciality z celého světa, jsou to top hovězí steaková masa z Jižní i Severní Ameriky, Austrálie, Japonska, občas míváme i bizoní steakové maso z lokální farmy. Zaměřujeme se na vlastní chutě steaku, které jsou pokaždé trochu jiné. Není u nás žádné marinování ani koření a jediné, co se potká s masem je sůl, pepř a gril," upřesnil majitel restaurace Petr Kadlec. Zákazníci by si ale měli své místo v restauraci vzhledem k menší kapacitě raději rezervovat. "Máme otevřený prostor s grilem a ohništěm, takže kuchyně a úprava probíhá přímo před hosty a součástí restaurace je dvorek pro asi dvacet lidí, kde je příjemné posezení," podotkl majitel restaurace. Udírna má otevřeno pouze od středy do soboty.

Tradiční asijskou kuchyni si zákazníci pochvalují v restauraci Viet House na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. V menu nechybí polévky, nudle na mnoho způsobů, ale ani japonské sushi nebo oblíbenou pečenou kachnu. V nabídce je až 120 jídel, která si lidé mohou vychutnat v tradiční asijské atmosféře. Restaurace je totiž zařízená výhradně nábytkem a interiérovými doplňky, dovezenými z Vietnamu.