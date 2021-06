Kdepak horská kola. Podšumavan ukázal, jak vypadá romantika na bicyklech

Letní turistickou sezonu zahájili v sobotu majitelé bicyklů z 20. a 30. let minulého století sdružení do spolku Podšumavan výletem z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou.

Jihočeský spolek majitelů starých kol zahájil sezonu již tradičním výletem z Českých Budějovic na Hlubokou a okolí. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Vyjížďky na romanticky vyhlížejících bicyklech se zúčastnilo osmadvacet členů spolku včetně pěti žen. Podšumavan sobotní vyjížďkou zároveň symbolicky odstartoval výstavu o historii tohoto cyklistického klubu, kterou si až do 31. srpna můžete prohlédnout ve výstavní síni historické budovy radnice na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Vstupné je zdarma.