Je to dílo party místních nadšenců Antonína Prostého a Jiřího Haláčka. Svůj podíl má i známý sochař Josef Andrle ze špejcharu na druhé straně řeky. Protože zatím u kříže není žádná informativní tabulka, právě Josef Andrle vysvětluje původ všech tří prvků.

Kdo zná již téměř zapomenutou procházkovou cestu od olejny podél Nežárky do Dolního Skrýchova, určitě si někdy povšiml téměř zarostlého torza pomníku, na kterém se podepsal zub času a možná i vandalové. Právě ten je nyní dominantou prostranství u mostu přes Nežárku, je očištěný, má nový kříž a nápis: "Kdy jsi udělal naposledy dobrý skutek…?" "Jedná se o někdejší smírčí kámen, který chlapi vyzvedli, upravili a přestěhovali," vysvětluje Josef Andrle.

Domluveno, podepsáno. Jindřichův Hradec má pět týdnů od voleb nové vedení

Současný most v Dolním Skrýchově se budoval v roce 2009. V srpnu začaly bourací práce, vznikla zde provizorní dřevěná lávka pro pěší a na Štědrý den již lidé mohli jezdit po mostě novém, i když práce komplikovalo hluboké kamenné podloží.

Výstavbu nového mostu zkomplikovalo podloží

Zajímavý je i původ dvou kamenných bloků s letopočty 1853 a 1922 a jmény dvou stavitelů. "V Dolním Skrýchově je už třetí most a toto jsou základní kameny ze stavby prvních dvou. Prakticky jsem je zachránil, když se stavěl nový most. Ten má malou pamětní desku zboku uprostřed mostovky," přibližuje Josef Andrle.

Dodává, že celý prostor by měl sloužit poutníkům, kteří se zde mohou zastavit, posedět a zároveň připomenout něco z historie. Do budoucna ještě místní nadšenci chystají sezení v prostoru, kde se nachází originální knihobudka. Měl by zde být i kamenný trůn, který právě Josef Andrle daruje.