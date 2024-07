Kinematograf bratří Čadíků bude v parku pod gymnáziem promítat vždy od 21:30 hodin.

V pondělí 29. července nabídne film Lítá v tom. Romantická komedie o tom, co všechno se může stát, když se zapletete do jedné nevinné lži. Hlavní hrdina chce naposledy potěšit svou nemocnou maminku, která touží po vnucích. Přesvědčí proto těhotnou sousedku a bývalou striptérku, aby sehrála jeho dívku a nastávající ženu. Maminka se ale zázračně uzdraví a strhne se lavina nedorozumění a karambolů a několik životů se převrátí vzhůru nohama. Do udržení lži jsou totiž postupně zataženi další členové rodiny, přátelé, kolegové z práce a vůbec každý. (Hodnocení na csfd.cz 54 %)

V úterý 30. července přijde na řadu snímek Nikdy neříkej nikdy. Příběh Nikdy neříkej nikdy ukáže, že všechno zlé opravdu může být pro něco dobré. Hlavní postavy Naďa a Petr se se svými partnery právě rozvádí. Petrova manželka je lékařkou na misích v Africe a jejich vztah trpí dlouhým odloučením, z Nadina muže se vyklubal záletník, který se občas zamiluje do někoho mladšího. Naďa a Petr do sebe nejprve lehce vrazí autem a díky tomu na sebe začnou narážet i dále v životě. Z jejich rozvíjejícího se vztahu se pak stane bláznivá jízda dvou neúplných rodin, která bude výzvou nejen pro ně, ale i pro jejich blízké… protože všechno se může stát. (Hodnocení na csfd.cz 55 %)

Středa 31. července přinese film A máme, co jsme chtěli. Poslední den společného Československa se na silvestrovský večírek schází jedna velká federální rodina. Setkají se ještě jako bratři, rozejdou se už jako cizinci. S každou další borovičkou se zvyšuje šance, že někdo něco někomu řekne a že se něco stane… Budete nám scházet, Slováci. (Hodnocení na csfd.cz 65 %)

Ve čtvrtek 1. srpna pak můžete zavítat na film Princezna na hrášku. Ten začíná tak, že na pohádkovém francouzském zámku probudí princeznu Agnès de Sully de Montana Bleue jednoho dne hrozivé burácení davu pod okny… Tento film má na Československé filmové databázi hodnocení 14 % a figuruje v žebříčku nejhorších filmů vůbec.

Vstupné na promítání kinematografu je dobrovolné.