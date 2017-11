Klikovem a Františkovem po roce znovu jezdí autobusy

Suchdol nad Lužnicí – Výstavba kanalizace v místních částech Suchdola nad Lužnicí se pomalu chýlí k úspěšnému konci.

Neklamným znamením toho je i fakt, že se do Klikova a Františkova pro více než roce vrátily autobusy. Do 20. listopadu budou sice jezdit jen některé spoje, ale podle starosty Luboše Hešíka jsou to právě ty nejdůležitější, které zajišťují dopravu dětí do školy a ze školy. Koncem listopadu již bude provoz obnoven kompletně včetně otevření místní komunikace ve směru do Chlumu u Třeboně. „Veškeré trubky jsou v zemi kromě jednoho úseku ve Františkově, kde je skála a chybí tam asi 15 metrů a mělo by se to dělat od příštího týdne,“ podotkl starosta a dodal, že chybí dodělat ještě úsek, kde chce město zvolit uložení kanalizace v krajnici a nikoli v komunikaci, na níž dříve získalo dotaci. „To jsme záměrně odložili. Jsou to větve, kde jsou spíše rekreační objekty, tudíž tam to místní netrápí,“ míní.

Právě po 20. listopadu tak bude město moci požádat o kolaudaci kanalizace, k níž by mohlo dojít začátkem prosince. „Obyvatelé už mají informace o tom, jak si vyřizovat přípojky a my se budeme těšit na to, až se provoz kanalizace rozběhne tak, jak má,“ přeje si starosta. Práce pokračují také v Tušti, kde dělníci dokončují jeden z řadů, dělají se zkoušky čerpacích stanic, dodělávají se asfaltové povrchy. „Teď, když ta stavba končí, říkám, že to byla akce na dva roky a ne na jeden a my jsme to zvládli úspěšně,“ vyzdvihl Luboš Hešík.