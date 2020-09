V tomto týdnu na jihu Čech nepřibyl ani jeden případ klíšťové encefalitidy, i když jí je mnohem víc než loni. Sedm dalších lidí se ale nakazilo lymeskou borreliózou. Nejvíc nemocných s encefalitidou zatím hlásí Budějovicko.

Napité klíště. | Foto: Dagmar Novotná

„V uplynulém týdnu nám do statistik nepřibyl žádný nový případ klíšťové encefalitidy, což je potěšitelné, nově evidujeme sedm potvrzených případů lymeské boreliózy. K dnešku tak máme v Jihočeském kraji celkem sto pět případů klíšťové encefalitidy, o dost více než vloni, kdy to ve srovnatelném období bylo jedenašedesát případů. Potvrzeno je i dvě stě šedesát šest případů lymeské boreliózy. Aktivita klíšťat je na příští dny předpovídána na stupeň pět, to je na desetibodové škále středně velké riziko,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.