Knihovnu u Lidlu otevírají, pobočku na sídlišti Vajgar rekonstruují

Městská knihovna v Jindřichově Hradce, centrální pracoviště u Lidlu, otevírá v úterý pátého května. Vstup bude možný pouze s rouškou. Provoz knihovny bude do odvolání probíhat v omezeném režimu od úterý do pátku od 9 hodin do 17 hodin. Pobočka Vajgar zůstává z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Městská knihovna v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Lucie Váchová