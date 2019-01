Jindřichohradecko - Bezmála půl milionu korun se podařilo vybrat v Tříkrálové sbírce v loňském roce. Organizátoři doufají, že letos bude výsledek přinejmenším stejně tak dobrý.

V Jindřichově Hradci požehnal koledníkům českobudějovický biskup Pavel Posád včera v podvečer na náměstí Míru. Těch, kteří rovnou odtud zamířili do jindřichohradeckých ulic, je ale podle slov ředitelky Farní charity Jindřichův HradecMichaely Čermákovémálo.

„Nestačíme obejít všechny naše oblasti, nejvíc koledníků nám chybí přímo v Jindřichově Hradci," uvedla ředitelka.

Protože sbírka bude pokračovat až do 14. ledna, mohou se případní zájemci stále hlásit. „Kdo by chtěl pomoci jako koledník, může se přihlásit na telefonním čísle u paní Dany Ježkové 731 604 554 nebo přímo na pracovišti v Pravdově ulici," upřesnila Michaela Čermáková.

V Třeboni podobné problémy naštěstí nemají. Jak říká ředitelka Oblastní charity TřeboňDana Zavadilová, daří se děti, které budou společně s dospělými vedoucími skupinek chodit na koledu, shánět stále dobře. „Spolupracujeme jednak s místními Skauty, ale chodí nám i děti, které v třeboňských školách navštěvují hodiny náboženství," vysvětlila.

V Třeboni a okolí sbírka začala v pátek a přispět již mohli lidé z Domanína, Dunajovic nebo Přeseky. „Máme stejně jako v loňském roce dvaadvacet skupin, kde je vždy jeden vedoucí a s ním tři děti. Těch máme opět kolem osmdesáti," informovala ředitelka.

Nejmladší kolednici v Třeboni jsou jen tři roky. „A někteří, co chodili jako děti, již pomalu dorůstají do věku, kdy budou moci doprovázet skupiny jako vedoucí," doplnila Dana Zavadilová.

Každoročně se objevují i falešní koledníci. Loni to bylo například ve Slavonicích. Rozeznání těch, kteří vybírají pro charitu, je jednoduché. „Musejí mít zapečetěnou kasičku se znakem charity, musejí se prokazovat výběrčím průkazem, vědí také, na co vybírají," vyjmenovala hlavní znaky pravých tříkrálových výběrčí Michaela Čermáková. Doplnila, že děti musí doprovázet dospělý nad osmnáct let.

Jak v Třeboni, tak i v Jindřichově Hradci, již nyní vědí, kam vybrané peníze letos poputují.

„Záměr musí být schválený předem. My prostředky využijeme a rozdělíme stejně jako loni," nadnesla ředitelka třeboňské charity. Část z vybraných peněz tak v Třeboni půjde na Pečovatelskou službu Astra, kterou tamní charita provozuje, další prostředky připadnou na poradnu pro lidi v nouzi a poslední část využijí na přímou pomoc. „Jde například o financování pomoci lidem, kteří se akutně ocitnou v nouzi, ale je z toho financována i štědrovečerní večeře, kterou charita pro osoby v nouzi v Třeboni pořádá," dodala Dana Zavadilová.

V Jindřichově Hradci vybrané peníze poputují na projekty Farní charity Jindřichův Hradec. „Budou rozděleny obdobně jako loni. Část na provoz Noclehárny sv. Antonína, další prostředky pak na poradenské služby nebo pomoc rodinám v nouzi," vypočítala Michaela Čermáková.

Tři králové již obešli domácnosti v Příbrazi. „Každý rok se nám daří vybrat tak nějak stejně, otevřou nám přibližně v padesáti domech, každý přispěje tak stokorunu a děti navíc dostanou hromadu sladkostí," popsala za organizátoryMarkéta Blažková.

Kolik se nakonec podaří koledníkům na Jindřichohradecku vybrat, bude známé 15. ledna, kdy je naplánováno odpečetění kasiček a počítání příspěvků a darů.

Petra Jouzová