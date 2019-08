O něm bude muset být rozhodnuto během velmi krátké doby, protože do konce roku 2020 jej bude potřeba celé upravit. Jak se už obecně ví, od roku 2021 totiž na silnici nebudou smět být dlažební kostky, které při průjezdu mnoha aut dělají velký hluk.

V současné době by dopravní komise měla ve spolupráci s úředníky připravovat plán této velmi zásadní proměny. Kdo ví, třeba se někdo časem dokonce zeptá Hradečáků, co by na svém nábřeží chtěli.

O tom, že jsou břehy Vajgaru (až na veslaře a plovárnu) naprosto nevyužité, nejde polemizovat. Podle dřívějších úvah vedení města by se břehy při historickém srdci města měly proměnit přinejmenším tak, aby nabídly více prostoru a pohody jak cyklistům, tak pěším. Je ale nasnadě, že veškeré zásahy budou muset být provedeny s maximální ohleduplností a citlivostí.

A co by se s nábřežím mohlo dělat dál, kromě úprav silnice a chodníku? Představme si jedno nebo rovnou několik mol. Představme si romantické lodičky. Buďme odvážní a představme si, že místo dříve uvažované lávky na sídliště Vajgar (kterou naštěstí spolkl čas) by z nábřeží jezdil pravidelný přívoz… Fantazii se přece meze nekladou.