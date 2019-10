KOMENTÁŘ ADAMA HUDCE: Druhý pokus o místo pro přecházení

/ANKETA/ Na jaře letošního roku přišlo na přetřes téma místa pro přecházení na okruhu, konkrétně od průchodu v protihlukové zdi směrem do polí k městskému lesu. Takové místo pro přecházení s ostrůvkem by sice přineslo větší bezpečí těm několika desítkám lidí, kteří zde hlavní silnici přebíhají, na druhou stranu by ale zpomalilo dopravu a otrávilo život řidičům. Ač má město projekt připravený, z celé věci nakonec sešlo – větší část radních dala svým hlasováním najevo, že s takovou stavební úpravou nesouhlasí.

Zřízení dalšího místa pro přecházení na okruhu města v místech, kde se otevírá protihluková zeď, aby se lidé mohli dostal na pěšinu mezi poli, má i své odpůrce, zejména mezi řidiči. | Foto: Deník/ Lenka Novotná