To kritizovala iniciativa Je to i tvoje město, která se architekturou zabývá a připravuje pro Hradečáky pravidelné komentované procházky po městě zaměřené na toto téma. Iniciativa navrhuje, že lepší než architekt – úředník by byl externí odborník, který by za stejné peníze mohl udělat více muziky. Město ale argumentuje tím, že se řídí příkladem sousedních měst a že jediného takového externího architekta mají v Českém Krumlově, městě zapsaném v UNESCO, které má úplně jiná měřítka. Kde je v tomhle sporu pravda? Je nepopiratelným faktem, že Hradec pořádného architekta potřebuje jako sůl – i netrénované oko při procházce historickým centrem na první pohled pozná, že není všechno v pořádku, od fasád přes vývěsní tabule až po plastová okna domů tam, kde určitě být nemají. Na památkové srdce by jistě měl dohlížet odborník, který umí, a ne úředník. Pes je ale možná zakopaný v tom, že radnice by nerada rozkryla své karty cizím lidem…