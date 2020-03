V planetáriu dostanou první návštěvníci možnost zhlédnout v pravidelných časových intervalech ukázky z pořadů, v kopuli hvězdárny zase budou probíhat prezentace dalekohledů s odborným komentářem. Planetárium po svém otevření nebude nabízet pouze pořady zaměřené na hvězdy, ale také na témata biologie, chemie nebo matematiky.

Změn kromě nového planetária doznala původní budova. Původní kopule se zvětšila z původního průměru 3,7 metru na 6,2 metru, je o něco výše než dříve a je vybavená novou špičkovou sestavou dalekohledů.

Nezbývá, než hvězdárně, která nyní disponuje jednou z nejmodernějších pozorovacích technologií ve střední Evropě, popřát mnoho úspěchů do nového života. Snad se v co nejkratším čase zvládne stát vyhledávaným cílem nejen Hradečáků, ale i zájemců ze širokého okolí. Tato investice, jedna z největších jindřichohradeckých z uplynulých let, by si to zcela určitě zasloužila.