Pozitivní známkou je, že ač mají zaměstnanci spoustu práce nejen s přípravami programové náplně, neutuchá v nich nadšení a zápal pro věc. Žádné obavy naopak nedávají najevo. Všechny ovšem čeká ještě dlouhá cesta. Celá instituce i ti, kteří do ní vdechují nový život, stojí na jejím začátku.

Hvězdárna s planetáriem by se velmi záhy po otevření měly stát hitem – něčím, o čem se bude mluvit nejen na území města u rybníka Vajgar, ani na území jižních Čech, ale minimálně po celé republice. Jednou z důležitých stránek této záležitosti, a možná vlastně vůbec tou nejdůležitější, je pustit se do kvalitní propagace. To, bohužel, v Jindřichově Hradci zatím moc neumíme. Nezbývá než doufat, že se to nové hvězdárně podaří prolomit a že se stane vyhledávaným místem pro místní i pro turisty. Nezbývá než popřát mnoho štěstí.