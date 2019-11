Tuto skutečnost kritizovalo několik zastupitelů, stejně jako neúplnost předkládaného materiálu. Zastupitelé se tak z předložených podkladů nedozvěděli například to, jak by byla využita nynější tělocvična školy, či zda vůbec a případně jak město o výstavbě jednalo s majiteli sousedících pozemků.

To, co ovšem chybí nejpalčivěji, je jakákoliv koncepce rozvoje sportovišť ve městě. K nové tělocvičně zaznělo, že by mohla pomoci sportovcům překrýt dobu, kdy se bude rekonstruovat Tyršův stadion (a spolu s ním i hala Slovanu), podrobnosti však úřad nemá a nezná. Areál Tyršova stadionu radnice odkoupila před více než rokem s myšlenkou na sjednocení sportovišť v centru města a vytvoření poměrně ojedinělého sportovního centra, o jeho konkrétním osudu však není zatím známo vůbec nic.

Ač nikdo ze zastupitelů nejspíš proti výstavbě tělocvičny není, projekt právě pro jeho nahodilost a nepřipravenost neschválili. Naprosto správně si počkají, zda jej dostanou předložený lépe a smysluplněji.