Místo pro přecházení má ve srovnání s klasickým přechodem pro chodce jednu poměrně značnou nevýhodu – řidiči aut totiž pěším v takovém prostoru nemusejí zastavovat a dávat přednost. To ale chodci nevědí, nebo záměrně ignorují. Lze se o tom přesvědčit například u přechodu poblíž Kauflandu na sídlišti Vajgar.

Radnice před několika týdny vypsala zakázku na zřízení dalšího místa pro přecházení na okruhu města v místech, kde se otevírá protihluková zeď. Tato „nižší“ verze přechodu za milion a půl by měla vést na cestu do polí směrem na Šajbu. Dnes v tom místě silnici denně přebíhá několik pejskařů, běžců nebo procházkářů. Místo pro přecházení by jejich nebezpečné přebíhání silnice paradoxně ještě zhoršilo.

Když Deník o záměru radnice informoval, zdvihla se obrovská vlna nevole (to také proto, že po takovém zásahu by se rychlost na silnici snížila ze sedmdesátky na padesát). Na základě toho se část radních vzepřela a odmítla zakázku na výstavbu zadat vybrané firmě.

Že radnice jednou poslechla hlas lidu a udělala to, co Hradečáci chtějí? Ale kdepak. Bod o místě pro přecházení se tiše objevil na programu dalšího jednání radních a bude se řešit znovu. A znovu. A znovu - asi dokud se nepovede protlačit.