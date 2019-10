Obyvatelé Nežárecké ulice a jejího okolí se tak mohou radovat, že nakonec nebudou mít nechtěné sousedy, proti kterým se velmi hlasitě bouřili. Tím, že město dům koupilo, ale celá věc nekončí – ba naopak.

Zatím není nikterak jasné, zda bude radnice s nemovitostí dále obchodovat, nebo se pustí do přestavby na normální byty na vlastní pěst. To by bylo zřejmě nejlepším řešením. Poptávka po nájemních městských bytech je čím dál větší a za současného stavu, kdy radnice další prázdné byty prostě nemá, je každý další takový prostor vítaný. Je ovšem potřeba říct, že tím pádem bude za přestavbu potřeba zaplatit spoustu dalších peněz – rozestavěné byty po původním majiteli, které neodpovídají snad žádným parametrům, bude potřeba zbourat a postavit menší počet bytů normálních. Přesto se ale tahle investice vyplatí a město tak udělá něco pro obyvatele.