Rada města na to konto předložila zastupitelům návrh na zřízení vyhlášky, která by regulovala provozní dobu podniků ve městě. Z následující debaty zastupitelů, která se místy zvrhla v politickou hádku, při které o klid obyvatel náměstí šlo až v poslední řadě, vyplynulo, že věc se vrátí zpátky na stůl radním, kteří mají pro zastupitele na příští jednání rovnou připravit možné varianty řešení stížností lidí a nenechávat přípravu řešení na zastupitelích.

Na dolním náměstí bydlím. Petici jsem podepsal – byť naprosto nesouhlasím s restrikcí v podobě přísného zavírání hospod už v deset hodin, jak autoři petice militantně požadují. Podepsal jsem ji proto, že by město vážně mělo situaci nějak řešit, ať už ve spolupráci se strážníky městské policie nebo domluvou s provozními hospod (mimochodem, jeden z nich – ačkoliv jeho podnik petice konkrétně jmenuje – se o ní dozvěděl teprve pár dní před jejím projednáváním na zastupitelstvu). Řešení by se podle mě mohlo nabízet ve zvýšeném dozoru městské policie, na druhou stranu nemají strážníci kapacitu ani moc pravomocí k řešení hluku. No, jsem zvědavý, s čím radní nakonec přijdou.