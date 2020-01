Podle vysvětlení radního Bohumila Komínka se v době, kdy se projekt připravoval, počítalo s pěti miliony na přestavbu. Taková částka je také schválená zastupitelstvem v letošním rozpočtu města. „Za tu dobu se ale změnily ceny, což nám ukázalo výběrové řízení na zakázku, ze kterého nejlépe vyšla firma s nabídkou 6,17 milionu bez daně,“ vysvětlil.

O tom, zda zakázku za vyšší finanční obnos skutečně posvětit, bude tak opět rozhodovat zastupitelstvo. Pokud ke schválení dojde, práce na velké přestavbě by mohly začít už v březnu – tak, aby bylo hotovo před koncem roku a dobrovolní hasiči se mohli nastěhovat zpátky do svého. Stavba je rozdělená na dvě části – objekt jako takový a garážové stání pro techniku dobrovolníků, která se v současné době dělí o místo s technikou hasičů profesionálních.

Jsou případy, kdy by se na peníze hledět nemělo. Pokud vysoutěžená cena odpovídá a město zakázku levněji nesežene, měli by zastupitelé kývnout. Dobrovolní hasiči si to bez debat zaslouží.