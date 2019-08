Nachází se na travnatém prostranství u 5. základní školy a vajgarské pobočky knihovny. Další dílčí pokus o využití pěkného a téměř prázdného sídlištního prostoru je velice vítaný, otázkou však je, zda je tohle místo pro venkovní workoutové hřiště vhodné. Představa, že člověka při cvičení sledují desítky párů zvědavých očí z okolních paneláků, nemusí být všem úplně milá… Druhé hřiště, které ve městě máme, je umístěné mnohem vhodněji – v parku pod gymnáziem, poblíž hřiště v kleci, tedy v pomyslné sportovní, oddechové zóně města.

Zhruba desítku posilovacích prvků na hřišti správně doplňuje informační panel s podrobnostmi o tom, jak by se správně jednotlivá zařízení měla použít, a také o tom, co se na hřišti smí a nesmí. Možná by ze strany města nebylo na škodu jít Hradečákům ze sídliště trochu naproti a na novém hřišti zajistit několik předváděček, několik ukázek toho, co všechno se tam může a jak se do cvičení správně pustit.

Kol a kolem ale v tomhle případě přebíjí dílčí zádrhele fakt, že město udělalo něco pro lidi namísto nějakého nesmyslu. A to si vždycky zaslouží pochválit.