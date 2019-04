Radnice toho v boji proti exkrementům nedělá zrovna málo. Když pejskaři přijdou na úřad zaplatit roční poplatek ze svého psího společníka, vyfasují odpadkové sáčky. Další papírové pytlíky jsou na sloupech veřejného osvětlení v centru města – v Panské, Klášterské a taky v Husových sadech, tedy v místech, kam pejskaři z centra mají namířeno nejčastěji. Na popud bývalé místostarostky (a po vzoru města Dačice) se na problémových místech – na Zbuzanech a na sídlištích Vajgar a Hvězdárna – objevili na chodnících nasprejovaní pejsci, kteří vyzývají k úklidu. Nic z toho bohužel nestačí.

Stěžovatelé poukazují, že svou úlohu by měla sehrát městská policie. Ta má v současné době devatenáct strážníků – dost málo na to, aby mohli řešit své záležitosti a zároveň dlouhé hodiny číhat někde ve křoví nebo za stromem a čekat na to, až po svém psovi někdo neuklidí. Byť možný trest, pokuta vysoká až deset tisíc korun, by nejspíš leckterému pejskaři otevřel oči…

Problém v tomto případě není v kancelářích městského úřadu. Na sto procent je na straně nezodpovědných sousedů, co jsou líní uklidit svůj nepořádek.