Komunitní plán hovoří například o zřízení K-Centra, kontaktního místa vedeného strakonickou organizací Prevent 99. Bylo by určeno zejména pro drogově závislé, se kterými v současné době na území města pracují terénní pracovníci.

Druhou prioritou je podle nového plánu zřízení noclehárny pro ženy. V současnosti funguje ve městě noclehárna sv. Antonína, která je ale určená pouze pro muže. Provozuje ji jindřichohradecká charita. Ženská noclehárna by se mohla otevřít už napřesrok a mohla by ženám bez domova nabídnou tři nebo čtyři lůžka.

Plán zmiňuje například také „senior taxi“. Město oslovilo část Jindřichohradečáků důchodového věku, kteří by takovou službu uvítali. Běžný taxík stojí kolem 80 korun, senior taxi by své klienty vyšlo na 60 korun s tím, že zbylou dvacetikorunu by uhradilo město.

Ač se všechny tyto dílčí nápady mohou zdát nepodstatné či malicherné, je velmi dobře, že o nich vedení města uvažuje a brzy je snad i začne realizovat.