Policie proto požádala o pomoc tým ze Zooparku Na Hrádečku z Horní Pěny, který přijel a po několika hodinách oba pštrosy nandu polapil a odvezl. Podle posledních zpráv se mají dobře a v zooparku už nakonec zůstanou napořád.

Zdá se, že původního majitele zvířat žádný postih nestihne. A to je špatně. Ať si zákony říkají, co chtějí, zvíře je živá bytost. Právní úprava chovu zvířat – a je jedno, jestli běžných nebo exotických – by měla podobné případy trestat. Tvrdě.