/ANKETA/ Kemp jako takový městu a turismu prospěje a poslouží dobře – je s podivem, že ani v roce 2020 turistické město jako Jindřichův Hradec takovou věc neprovozuje.

Stezka pro pěší a cyklisty by měla vést pod mostem přes Hamerský potok. | Foto: Deník / Adam Hudec

Už několik let se hovoří o příměstském autokempu, který by měl vzniknout na břehu hradeckého rybníka Vajgar u Denisovy ulice, poblíž místa, kde se do Vajgaru vlévá Hamerský potok.