Instituce si budou moci vzájemně lépe vypomoci, například společnou zlevněnou vstupenkou, vzájemnou propagací a spoustou dalších věcí.

Je akorát škoda, že tahle myšlenka nesahá o jeden nebo dva logické krůčky dál a tím pádem hrozí, že vznikne pomotaný kočkopes. Nakrásně by totiž mohla, a nejspíš dokonce měla, zahrnout i další instituce – Kulturní dům Střelnice, pod ním schovaný Výstavní dům Stará radnice a možná také informační středisko.

Stačí se podívat do mnoha ostatních měst, třeba i menších, než je Jindřichův Hradec. Kultura, cestovní ruch a muzea tam táhnou za jeden provaz, což jim dává velkou sílu zejména v propagaci směrem ven, jak k obyvatelům měst, tak k návštěvníkům. Mají jednotné výstupy na veřejnost, jednotná loga, jednotné programy. Tím pádem je to všechno tak nějak přehlednější. A to se jistě týká i vnitřního uspořádání a fungování organizací.

Tohle my v Hradci zatím neumíme, nebo možná umět nechceme. Sloučení muzeí a hvězdárny je však správnou první vlaštovkou.