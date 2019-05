Záměr koupě byl fajn a nikdo proti němu nemůže říct půl slova – město si totiž usmyslelo, že by všechna sportoviště chtělo opravit a sjednotit do jednoho obřího, komplexního areálu. Které jiné město takovou věc ve svém centru má? Kámen úrazu je ovšem v jakési krátkozrakosti. Zcela totiž chybí vize nebo alespoň jakási představa o tom, JAK by ten parádní velký areál měl vypadat.

Hradecký starosta při dotazu na vývoj této situace odpovídá, že to je běh na dlouhou trať. Že to jen tak nebude. Prý je teď na různých výborech a komisích města, aby se mezi sebou domluvily. To, jak je dobře známo, u nás v Hradci není vůbec jednoduché – a dobře by se mohlo stát, že sportoviště zůstanou rozdrobená ještě hodně dlouho. Každý kope za své zájmy a slovo „kompromis“ se tu považuje téměř za sprosté.

A protože úplně dobře nejde všechny sportovce, představitele klubů a zástupce radnice zavřít do jedné místnosti a pustit je ven až ve chvíli, kdy společně vytvoří plán nového sportoviště, mělo by se to udělat pěkně postaru – něčemu ustoupit, na další kývnout a domluvit se jako lidi.