Když před lety tradice TOP týdne začínala, objevilo se v jeho rámci několik (na Hradec) unikátních projektů. Připomeňme si třeba soutěž Hradecká selfie, do které se zapojily desítky nadšených fotografů, nebo třeba pokusy o rekord, kdy se nejprve stovky lidí převlékly za Bílou paní a v následujících letech pět set lidí v barevných tričkách vytvářelo na náměstí hradeckou pětilistou růži, vlak úzkokolejky nebo olympijské kruhy. Něco takového letos chybí.

Město jako Jindřichův Hradec, které se navenek rádo prezentuje coby turistické, by nemělo mít TOP týden, ale TOP celé dva prázdninové měsíce. Zcela na místě je srovnání s nedalekou Třeboní, která je sice co do počtu obyvatel menší, v létě ji ale obléhají mraky cyklistů a lázeňských hostů. Nabízí jim pravidelné trhy, slavnosti snad každý druhý prázdninový víkend, sousedskou slavnost připravenou Třeboňáky pro Třeboňáky a mezi tím mnoho dalších poutavých akcí.

My v Hradci se máme v tomhle ohledu ještě pořád co učit. Když ale bude vůle, určitě to zvládneme.