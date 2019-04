/ANKETA/ Hradecká radnice udělala v oboru třídění odpadu vynikající krok. Pořídila tisíc souprav pevných tašek v modré, žluté a zelené barvě, které nyní rozdává domácnostem – kdo má zaplacené poplatky za popelnice, může si v té samé kanceláři v Klášterské ulici, kde se poplatky platí, jednu takovou soupravu zdarma vyzvednout (jedna sada připadne na jednu domácnost).

Tašky na tříděný odpad. | Foto: Archiv MěÚ JH

Nelze jinak, než tuto akci pochválit. Soudím podle sebe – bydlím na dolním náměstí a od chvíle, kdy radnice zrušila popelnice na tříděný odpad, které dost nevkusně lemovaly obvod kostela Nanebevzetí Panny Marie (další krok hodný chvály), to mám k těm nejbližším poměrně daleko. A proto se mi moc třídit nechce, a vůbec už se mi nechce popadnout odpadky do rukou a vypravit se s nimi na pouť lidnatým centrem města. S taškami, které dostanu od úřadu, to ale bude úplně jiné.