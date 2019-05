Návrhy na logo města? Na úpravy náměstí Míru? Na využití vyhořelého pivovaru? K tomu všemu se Hradečáci mohli vyjádřit – a poté, co se vyjádřili, z toho všeho sešlo. Teď se blíží další věc, ke které by si obyvatelé města rozhodně měli říct své – zásadní rekonstrukce a přestavba nábřeží Ladislava Stehny.

Dopravní komise a rada města připravily a k obrazu svému doladily studii přestavby nábřeží, která se má stát podkladem pro projektanty – a to ještě letos. V příštím roce je pak potřeba do nábřeží kopnout, a to zejména proto, že s rokem 2020 skončí městu výjimka z hlukové studie, kterou má na „hlučné“ dlažební kostky na nábřeží.

Měnit se podle posledních zpráv nemá ovšem jenom povrch nábřežní silnice, ale nábřeží jako takové celé – od křižovatky za vajgarským mostem až po odbočku do Denisovy ulice.

Od radnice by v tomhle případě bylo fajn (a mělo by to vůbec být standardem), že si plány v několika lidech nesesmolí v kancelářích za zavřenými dveřmi, ale před takovým zásadním zásahem do historického centra s nimi seznámí veřejnost.

Zeptejte se nás přece, co vlastně chceme. A pak přijměte chválu nebo kritiku.