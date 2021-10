Takový areál, to by byl vážně „dobrej kauf“.

Obzvlášť, pokud se kapacitou přiblíží dřívějším dobám. Není to zase tak dávno, co nemocnice dokázala pečovat o až 250 dětí…

Odpověď se sama nabízí. Však on by si nedávno zrekonstruovaný areál jistě někdo rád koupil. A místo dětí? Takový soukromý domov pro seniory či Alzheimercentrum si na sebe jistě dokážou vydělat. A velmi dobře.

Snad se lékaře podaří sehnat. A pokud ne? Inu, co by asi tak ministerstvo zdravotnictví dělalo s prázdným areálem?

Nabízí jim proto prémii až jeden milion korun; za předpokladu, že v nemocnici vydrží pracovat alespoň po dobu tří let.

Třikrát sláva! Ministerstvo zdravotnictví se konečně probudilo a začalo shánět lékaře do dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech na Táborsku. Jinak hrozí největší psychiatrické nemocnici pro děti v republice – s více jak stoletou tradicí – zánik.

