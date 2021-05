V máji, měsíci lásky, přišla další vlna rozvolnění. V lomnickém studiu Chic očekávala kosmetička k pondělku intenzivní hovory s objednávkami.

V pondělí ráno očekávala Olga Morongová první klientky v lomnickém studiu. | Foto: O. Morongová

Jitka DavidováZdroj: DeníkHovory přijímala i Kateřina Korandová, kadeřnice z hradeckého studia Elite New York. Ta se však do práce hned 3. května nehrnula. Vyčká ještě 14 dní, jelikož má obavu, že by zase rychle musela zavřít. Není divu, že po zkušenostech má strach…