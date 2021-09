Komentář Jitky Davidové: Běželi bez uzdy a sedla

„Já viděl divoké koně…běželi běželi bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor, sper to čert jaká touha je to vedla za obzor…,“ zpívá Jaromír Nohavica ve známé písni…Na skladbu si snad vzpomněl každý zástupce médií, který měl možnost spatřit vypouštění divokých klisen do přírodní rezervace na Třeboňsku.

Divocí koně v meandrech Lužnice na Třeboňsku. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jitka DavidováZdroj: DeníkV lokalitě Meandry Lužnice dostává exmoorský ponny možnost ukázat, jestli spase i podmáčené louky. Klisny mají na loukách pobývat celoživotně. V přírodní rezervaci se tedy nyní starají o porost živí tvorové namísto traktorů a křovinořezů. Zvířata, která nikdy nepřišla s člověkem do blízkého kontaktu, mají obnovit a dát nový život krajině i živočichům. Koně se tedy navrací do míst, která potřebují ochránit před zarůstáním různými druhy křovin. Je dobře, že v době covidu odborníci myslí i na budoucnost chráněné krajinné oblasti a že vypustili klisny do mokřad v srdci Třeboňska, kde se bude dařit jim, porostu i dalším živočichům. Vždyť volnost a život v dané lokalitě by mohla být pro exmoorského ponnyho tím největším životním darem.



