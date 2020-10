Zdroj: Deník/ Jitka DavidováPrioritou obou lázeňských domů je podle slov mluvčí Martiny Herchové ochrana zdraví zaměstnanců a klientů. Hosté i v těchto dnech, kdy přibývá denně nejen v Jihočeském kraji desítky pozitivních lidí covid-19, do lázní přijíždí. Jsou to lidé, kteří měli nebo mají problém například s pohybem a v lázních mohou díky slatinným procedurám regenerovat.

Někteří mají strach z covidu, tak se drží raději doma a pobyty přebukovávají. Zrádný covid-19, který se u někoho neprojeví a dalšího usmrtí, totiž číhá už na každém rohu…A když si host při procedurách odloží na chvíli roušku, nedojde k přenosu koronaviru na další osobu? Neměli by tedy v lázních v těchto dnech pobývat jenom klienti, kteří zdravotnické zařízení aktuálně nutně potřebují, protože bez procedur nemohou fungovat? Ti ostatní by si pobyty mohli odsunout a regenerovat své tělo v rámci možností v domácím prostředí.

Pokud některé nemocnice v našem kraji odkládají operace, proč by klienti nemohli odložit lázeňský pobyt? Zdraví máme jen jedno, a teď jsme nuceni myslet nejen na to své, ale i na zdraví druhých. Je potřeba si v této době v hlavě urovnat priority i za cenu toho, že bychom měli vysněný pobyt v lázních posunout třeba i o několik měsíců. Ať nyní ozdravovné chrámy, jako jsou Bertiny lázně a lázně Aurora, slouží jen těm, kteří se bez nich nemohou obejít, a covid-19 ať se oběma komplexům vyhne. Ostatní klienti to bez luxusních procedur na čas přežijí.