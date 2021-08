Jitka DavidováZdroj: DeníkObjízdné trasy z J. Hradce do Dačic vedou pro osobní vozy z J.Hradce na Blažejov, Malý Ratmírov, Střížovice, Kunžak, zde projedou v Podolí přes náměstí a ne ke hřbitovu. Nákladní doprava nad 3,5 tuny je vedena z Hradce přes Jarošov nad Nežárkou, Strmilov a Dačice. Tudy mohou i osobní vozy.

I když se zdá, že objízdné trasy jsou na první pohled řidičům zřejmé, nastávají na cestě komplikace. Například na sociální síti žena uvádí, že jela ze Slavonic do Hradce, přesně podle objížďky, a vyjela po sto kilometrech v Lásenici. „V lese jsem myslela, že už se nikdy nevymotám,“ popsala. Ti, co se zde vyznají, a vesnice mezi Hradcem a Dačicemi znají, nemají s objížďkami problém. Ostatní se musí obrnit trpělivostí a vyjet s předstihem pro případ, že by se někde ztratili.

Buďme ale rádi, že se konečně silnice po lockdownu opravují a nedrhneme nohama o ty s dírami, které museli trpět veselé postavy z animovaného filmu Flintstoneovi.