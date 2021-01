Zdroj: DeníkNěkoho ale může toto zimní radování se, rozčílit. Například Vít Pávek, kastelán třeboňského zámku se na sociální síti dotýká rodičů a dětí, kteří zde sáňkují z hráze rybníka Svět. Zanechávají v parku po sobě odpadky. „Byli jsme ochotni to zcela nezakazovat, ale očekávali jsme, že se k prostředí budete chovat slušně, tedy, že budete odnášet po sobě odpadky, včetně rozbitých bobů,“ píše Vít Pávek na sociální síti. Není divu, že kárá Třeboňáky…Kusy rozbitých bobů nemají v parku co dělat.

Pořádek by měl každý z nás přece dodržovat ve svém vlastním zájmu… I když zámecký park není majetkem města, možná by neuškodilo, kdyby strážníci nyní vypomohli a dohlédli na čistotu v parku. Případné prohřešky lze pokutovat. Pak by obě strany, jak rodiče s dětmi, tak kastelán, byly spokojení.