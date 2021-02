Jitka DavidováZdroj: DeníkNa Vajgaru si muž chtěl vzít zřejmě život. Vyhrožoval, že se zabije. Měl s sebou ne jeden nůž, řízl se opakovaně… Policisté se snažili k němu přiblížit. Naštěstí na něho zapůsobil příchod manželky. Když ji uviděl, odložil nůž na led. Policisté ho znehybnili. Led nepovolil, vydržel. V obecné rovině zareagoval na událost policejní mluvčí Jiří Matzner. Poukázal například na karanténní opatření a práci z domu, která zhoršuje vztahy mezi blízkými…

Krutá doba lidské psychice evidentně nenahrává, ale nikdy není tak zle, abychom si přestali vážit toho nejcennějšího, co máme: Dar žití a bytí. Nic není více. To by si měl každý uvědomit, než začne problémy řešit zkratkovitě.