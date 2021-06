Konečně. I děti v našem kraji odložily ústenky do tašek a nemusí se v nich při hodinách potit. Ve veřejném prostoru ale ústenka platí.

Roušky ve školách. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Jitka Davidová.Zdroj: Deník/ Jitka DavidováŘeditelka ZŠ Třeboň Jana Polčáková situaci hodnotila včera tak, že pro školu je nejdůležitější hygienické hledisko. „Jestliže ministerstvo řeklo, že se to má sundat teď, tak to my uděláme ze dne na den. Když by řekli, že jsme ohrožený kraj a okres, tak to zase sundavat nebudeme,“ uvažovala ředitelka.