Zdroj: DeníkJenže příjemnou vánoční atmosféru letos těžko nasajeme. V napětí jsme čekali, co v pondělí přijde za změny. Na půlnoční mši na Štědrý den nikdo nepůjde.

Místo balení vánočních dárků a pečení cukroví, jsme v čase adventu museli vnímat chaotické nařízení vlády. Nejhůř jsou na tom podnikatelé – hospodští, kteří zažívají enormní stres z toho, že v pátek zase zavřou. O tom, že jsou neskutečně naštvaní, není třeba hovořit. A hospody nejsou jediné, kdo dostal stopku. Ve zmatku, nejistotě a bídě nikdo žít nechce.

Buď se před Vánoci zklidníme všichni sami, bez ohledu na to, v jakém jsme stupni vládního psa, nebo se budeme bouřit. Ale to zdraví neprospěje. Leč to zní nostalgicky, možná právě pohled na betlém v lidské velikosti v různých městech na Jindřichohradecku pomůže lidem k nalezení chvilkového klidu.