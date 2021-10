Jitka DavidováZdroj: DeníkRybáři jsou sehraní, za chvíli mají šupináče v síti. Úchvatná podívaná. Lidé stojí a obdivují letitý um. Těm starším a zkušeným vypomáhali v pondělí u krále rybníků i žáci ze Střední rybářské a vodohospodářské školy Jakuba Krčína.

To je moc dobře, že v Třeboni funguje spolupráce školy a rybářů a že si náročnou práci mohou mladí lidé vyzkoušet. Rybářské řemeslo je tradiční, způsob výlovu se za stovky let podle předsedy představenstva Rybářství Třeboň Josefa Malechy moc nezměnil. Proto i do budoucna bude pořád tato práce lidmi obdivována a mladí rybáři budou mít práce dost.

Jen by byla škoda, když tu budeme stále vychovávat nové rybáře, aby významná část šupináčů končila častěji na talířích v zahraničí.