Zdroj: DeníkVýuka na dálku podle nich moc vhodná není. Ředitelka Základní školy Třeboň Na Sadech Jana Polčáková uznala, že distanční vzdělávání je pouze doplňkem učiva.

Další ředitel Luděk Možíš ze Základní školy Hradec I, řešil to, co s dětmi, které mají například ekzém a roušky mít nemohou. Dítě bez roušky do třídy pustit nemůže. Problém také zřejmě nastane, až budou malé děti v rouškách muset číst, některé jsou sotva slyšet artikulovat bez roušek. V první vlně pandemie mohly mít děti totiž ochranné štíty, které zmíněná základní škola tiskla. Také budou muset školníci vychytat správnou teplotu ve třídě, když se bude muset často větrat. A možná se prvňák nebo druhák ocitne náhle zpět doma v karanténě. Nelehký úkol čeká teď ale především paní učitelky, které budou mít v prvních třídách napilno, aby děti naučily spojovat písmenka, číst slova…

Konečně to ale půjde snáz, děti si procvičí všechno u tabule, na své židličce a u přizpůsobené lavice. Připravit se musí obě strany na možné komplikace. Ale pořád lepší sedět ve škole v rouškách, než doma bez reálného kontaktu u počítače.