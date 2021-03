Jitka DavidováZdroj: DeníkJeště před zahájením akce si starší muž odmítal nasadit roušku a byl vyveden. Pochopitelně. Nařízení musíme respektovat. Demonstrace se daly v neklidné době ve městech očekávat.

Jenže negativního dění už má snad každý dost. Příkladem jsou někteří uživatelé internetu. V této době vytahují na sociální síti pozitivní myšlenky a odmítají konzumovat negativní informace. Doba „covidového temna“ trvá zkrátka příliš dlouho.

Taková demonstrace za dobrou náladu by pro všechny byla přijatelnější. Na sociálních sítích by měla určitě plusové body. Lidé by lajkovali fotky a přijímali pozitivní myšlenky alespoň ve virtuálním prostředí.