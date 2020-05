P Zdroj: Deník / Redakcervní dny na předzahrádkách pokazilo počasí. Dá se čekat, že v dešti se lidem venku sedět nechce. Teď už je mnohých místech narváno. Ale muzea i kina nabízí své aktivity ve vnitřním prostoru. A přesto si sem zatím lidé cestu nenašli. Na první film v jindřichohradeckém kině Střelnice přišlo asi deset diváků, dačické muzeum navštívilo několik jednotlivců.

Možná se lidé stále ještě bojí. Ale pokud se nebojí jít mezi stovky lidí nakoupit do supermarketu, neměli by se bát ani návštěvy kulturních zařízení. Nejen že tu přijdou na jiné myšlenky, ale dodají nový impuls těm, kteří pro ně program připravují. A bez návštěvníků, kteří jejich práci ocení, to nepůjde.