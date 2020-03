Nově je tu k dispozici vyvolávací systém. Ten je možné využít pro vyřízení záležitostí na přepážkách občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a registru vozidel.

U obou vchodů do budovy je stojan s tiskárnou a dotykovou obrazovkou. Zájemci si zvolí, do jaké chtějí kanceláře podle toho, co potřebují vyřídit. Dostanou lístek s pořadovým číslem, na jehož základě jsou pak na pracoviště zváni. K nové službě tu patří také možnost objednání se přes internet na konkrétní hodinu.

Systém, který je na mnohých úřadech, stejně jako na poštách nebo bankách, samozřejmostí, v Třeboni dosud chyběl. Místním obyvatelům se teď zvýšil komfort při jednání na úřadech, zkrátila se doba čekání a při objednání přes internet nemusí čekat vůbec. Samozřejmě, ne vždy se to povede přesně na minutu, ale i přesto jde o velké ušetření času.

Do nového systému Třeboň investovala přibližně dvě stě tisíc korun. Hned po jeho zavedení se ukázalo, že návštěvníci úřadu novinku přijali velmi pozitivně. Investice tedy není třeba litovat, město tu přece má být pro lidi.