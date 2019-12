/ANKETA/ Na zimním stadionu v Jindřichově Hradci nechalo město za 1,6 milionu opravit a vybavit restauraci. Z původní ceny ušetřilo čtvrt milionu korun.

Zimní stadion Jana Marka v Jindřichově Hradci. | Foto: Deník/ Adam Hudec

Nebylo by ale výhodnější bufet opravit, pronajmout a jeho vybavení nechat na novém provozovateli? Tím by se zřejmě ušetřilo mnohem víc. Nabízí se tedy otázka, zda bude nájemné tak vysoké, aby se investice zaplatila přinejmenším do té doby, než budou potřeba další úpravy.