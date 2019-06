/ANKETA/ Přestavba hradecké hvězdárny za 40 milionů finišuje. V zimě radnice převezme hotovou stavbu a začne ji provozovat, podle nejnovějších zpráv zřejmě coby příspěvkovou organizaci (ve stylu škol nebo knihovny).

Hvězdárna Františka Nušla v Jindřichově Hradci. | Foto: redakce

Stavba je mnohým lidem právě kvůli ceně trnem v oku, ale s tím se teď už nedá nic dělat. To samé platí v případě budoucích nákladů na personál a provoz. Pokusit se na nich dramaticky šetřit je to nejhorší, co by se mohlo stát.