Jak sdělil vedoucí projektu Jan Hlaváček z PPF, komín v areálu společnosti dlouhodobě chátral, vynucoval si náklady na údržbu a omezoval budoucí rozvoj výrobního závodu. „To byly hlavní příčiny, proč byl osud objektu zpečetěn. K demolici byla připravena projektová dokumentace a již před třemi lety stavební úřad vydal povolení k odstranění stavby,“ upřesnil Hlaváček.

Předem připravili technický projekt odstřelu a předložili ho báňskému úřadu k povolení. „Povolení odstřelu jsme získali letos v květnu. Rovněž bylo nutné vypovědět dlouhodobé smlouvy s mobilními operátory. Dohodnuto bylo také zvláštní užívání komunikace a povolení její úplné uzavírky,“ doplnil.

Rychlejší a levnější řešení

Firma vyrábějící značkové krmivo pro domácí zvířata zvažovala různé možnosti. „Postupná demolice za použití horolezců s ručním nářadím, nebo bagru zavěšeném na plošině, či nůžkovým bagrem ze země byla ale paradoxně vyhodnocena jako rizikovější, trvala by výrazně déle, byla by dražší, a paralyzovala by továrnu na delší dobu,“ osvětlil Hlaváček volbu varianty. Samotný odstřel vyšel řádově na 100 tisíc korun, příprava a likvidace sutě pak na půl milionu.

Přípravy a samotnou akci už popsal technický vedoucí odstřelu (TVO) a střelmistr Petr Mikula, který už úspěšně během své praxe odstřelil na 80 komínů a ty dopadly přesně tam, kam měly. Pád komínu ve Veselí přesně situoval do volného prostoru mezi vjezdovou bránu, vrátnici a plynovou stanici. „Na dopadu byl odstraněn kolostav, přístřešky, brána, závory i plot. Co se nedalo přesunout, museli jsme ochránit hráněmi z palet,“ vysvětlil s tím, že komín se logicky rozsypal do stran.

Přípravy a vyměření pádu

Pro utlumení seismických účinků způsobených dopadem komínového dříku navozili předem vrstvu suti a zeminy. „To za účelem snížení intenzity otřesu od pádu konstrukce a také zabránění odražení částic zdiva koruny komína a jeho rozletu do okolí. Rovněž byl překryt přívod elektřiny a plynu,“ popsal Mikula přípravné práce.

V kruhovém dříku komína ve spodní části navrtali destrukční řez ve tvaru klínu, který zajistil usměrnění položení odstřelovaného objektu do požadovaného prostoru. „Na tzv. přímce zlomu, v kloubech otáčení během pádu jsme ve zdivu vybourali dva protilehlé trojúhelníkové otvory, které zajistily přesnost směru pádu komína,“ naznačil střelmistr, jak docílili přesné lokalizace zřícení.

Zavřeli komunikaci a zajistili bezpečnost okolí

Celkem na 24 hodin zavřeli komunikaci, do vysloužilého komína navrtali 100 vrtů. Kolem 10. ráno už měli nabito 5 kily plastické trhaviny a namontovanou ochranu proti rozletu z geotextilie. Technický vedoucí odstřelu (TVO) Petr Mikula a Dušan Nekarda poučili pracovníky zastávající funkci hlídek bezpečnostního okruhu. Při tomto poučení určili i místa pro ostatní pozorovatele.

Potom provedli kontrolu hlídek a vydali výstražný signál – dvě rány signální pistolí. Následovalo uzavření bezpečnostního okruhu, připojení hlavního přívodního vedení na roznětnici a přeměření konečného elektrického okruhu. „Po ověření, že hlídky jsou na svých místech a bezpečnostní okruh uzavřen, zazněl druhý výstražný signál – jedna rána signální pistolí,“ uvedl Nekarda s tím, že na to za 60 vteřin následovala detonace.

Po pěti minutách čekací doby vyrazili na prohlídku rozvalu, aby ověřili, zda všechny nálože detonovaly a mohli zrušit bezpečnostní okruh. „Roznět jsme provedli pomocí elektrických milisekundově časovaných rozbušek typu DeM – S. Ucpání vrtů se zajistila vyrobená a dovezená ucpávka z jílu. Destrukční řez byl před odstřelem zakryt textilií, která zachytila rozlet úlomků,“ sdělil Nekarda.

Těžká technika

Práce na místě potom ještě neskončily, na řadu přišla těžká technika a úklid. „Suť, která se nerozbila, dobije bagr s kladivem. Jednotlivé kusy se naloží do drtiče, armatura se vyřeže a separuje. Vzniklá drť se použije dále jako stavební materiál. Bude třeba co nejrychleji zprůjezdnit komunikaci a vjezd do závodu,“ uzavřel Jan Hlaváček.

Teplárna a komín ve Veselí



Komín byl vystavěn společně s kotelnou v roce 1978 a společně s Blatským sídlištěm ve Veselí nad Lužnicí, které kotelna vytápěla.



Šlo o železobetonový tvárnicový komín vyzděný ze zámkových tvárnic. Po celém obvodu měl svislou výztuž v dvojicích o průměru 16 milimetrů. Uvnitř potom cihelnou vyzdívku chránící konstrukci proti žáru. Komín se tyčil do výšky 66 metrů, v patě měl průměr 5 metrů a ve výšce tří metrů měl vetknutý železobetonový strop, který sloužil jako popelník.



Jak uvádí kolektiv autorů knihy Veselské století, v místě se za první republiky nacházela veřejná jatka ve vlastnictví Společenství řezníků a uzenářů. Za socialismu zde vystavili výtopnu, jejíž provoz ukončila centrální plynofikace města. V 80. letech v této lokalitě založil Josef Míka výrobnu krmiv pro kynologický klub Svazarmu. Potom přišla privatizace a postupné rozšiřování provozu, společnost mimo jiné získala i na trhu velmi známou značku Propesko, což je i název, pod kterým místní znají tento výrobní závod. Nyní jej spolu s dalšími obchodními značkami vlastní skupina Partner in Pet Food (PPF) a dominantním sortimentem jsou krmiva pro psy a kočky, které vyváží do celé Evropy.