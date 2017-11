Komise na přestavbu pivovaru se zvětšila

Jindřichův Hradec - Podklady pro rekonstrukci zámeckého pivovaru nyní připravuje dvacet lidí.

O doplnění dalších dvou jmen do pracovní skupiny, která se zabývá sledovanou přípravou obnovy někdejšího pivovaru v areálu zámku, rozhodli v minulém týdnu radní města.



„Nově se tak členy skupiny stali jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš a také Matěj Šebek, zástupce iniciativy Je to i tvoje město,“ sdělil místostarosta Bohumil Komínek. Doplnil také, že výstupem práce této pracovní skupiny by měly být podklady pro zadání architektonické soutěže.



„Myslím, že tak rozlehlý objekt, jakým pivovar je, si péči architektonické soutěže zaslouží. Je samozřejmé, že předtím ale dostane veřejnost další šanci se k rekonstrukci vyjádřit,“ dodal místostarosta.