Fakulta managementu, která komunitní centrum zřídila, plánuje do budoucna rozšiřovat jeho služby i možnosti volnočasového vyžití. "Spolupracují s námi YMCA Jindřichův Hradec, Skautské středisko Zlatá růže i organizace Pionýrů. Přicházejí s různými návrhy sportovního vyžití i her pro děti s tím, že by v určitých dnech v týdnu byli k dispozici někde na hřišti nebo s nimi chodili ven. To je ale zatím stále v procesu," upřesnila Veronika Vašíčková a dodala, že do aktivit se mohou zapojit i dobrovolníci, kteří by chtěli vyučovat češtinu nebo zajistit další kurzy.

Sídliště Vajgar čeká proměna, radnice chce zapojit jeho obyvatele

Do komunitního centra v přízemí budovy fakulty mohou zájemci přijít každý všední den od 8 do 18 hodin. Současně tu uprchlíci získají základní informace o nejrůznějších formách pomoci v ukrajinštině.

Jindřichohradecká radnice zároveň uvítá rozšíření informace o komunitním centru mezi další uprchlíky, kteří o jeho existenci nevědí. "Současně žádáme vás, kteří jste ve svých bytech a domech ubytovali ukrajinské uprchlíky, abyste se nahlásili na email pomocukrajine@jh.cz, kam prosím uveďte vaše jméno, kontakt na vás, a jména a věk ubytovaných," uvedla mluvčí radnice Eliška Čermáková a dodala, že město tak může efektivně dávat vědět o konkrétní pomoci uprchlíkům.

Pro ty je už tuto sobotu, tedy 12. března připravena procházka městem, která začíná v 11 hodin u Fakulty managementu a kterou povedou především ukrajinští studenti fakulty. Cílem procházky je nejen představit město, ale zároveň ukázat důležitá místa a instituce, které uprchlíci v budoucnu budou moci navštívit.