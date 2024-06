Závislí lidé mohou v Jindřichově Hradci už déle než rok a půl využívat kontaktní centrum. Službu ve vile na adrese Karlov 42 v září roku 2022 otevřela za podpory města organizace Prevent 99. Úkolem pracovníků centra je pomoci klienty nasměrovat na správnou životní cestu a snížit dopady jejich chování na společnost. V Jindřichově Hradci jsou podle odhadů nejméně dvě stovky lidí se závislostí na drogách.

Kontaktní centrum v Jindřichově Hradci sídlí na adrese Karlov 42. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Kontaktní centrum pro pomoc závislým funguje v posledním patře objektu. Jeho služby mohou lidé využívat bezplatně a anonymně. „Za poměrně krátkou dobu své činnosti jsme již podpořili 165 klientů, z nichž největší část tvoří uživatelé alkoholu a pervitinu. Významný počet podpořených jsou pak blízké osoby klientů, kteří u nás využívají poradenství v oblasti závislostí a snižování rizik a hlavně od nás dostávají emoční podporu, protože to sami po boku člověka užívajícího návykové látky nemají vůbec snadné,“ přiblížil činnost vedoucí služby kontaktního centra Viktor Šťástka. V poslední době se podle něj také objevují stále mladší lidé, kterým užívání některé z návykových látek už významně zasahuje do života.

O tom, že má služba ve městě smysl, svědčí i jeden z příběhů se šťastným koncem, ke kterému pracovníci jindřichohradeckého centra významně přispěli. Jejich služby využíval klient závislý na pervitinu, který byl čerstvým otcem malé holčičky. Jeho partnerka, také uživatelka pervitinu, byla v té době se svou dcerou v Praze v zařízení pro matky s dětmi. „Klient k nám pravidelně docházel na individuální konzultace, probírali jsme život, mluvili o tom, jak má vypadat správný tatínek, byl hodně odhodlaný s pervitinem skončit a žít normální život se ženou a prckem. Partnerka mu moc nevěřila a měli to oba těžké, byli od sebe daleko, ale náš klient do Prahy pravidelně jezdil a my jsme ho podporovali. Měl silnou hlavu a pervitin přestal brát, dokonce jednou celou dávku spláchl do záchodu. Na přítomnost pervitinu jsme ho testovali, aby měl pro svou ženu i sebe, důkaz o tom, že je silný a že to jde, když má člověk motivaci. Do Prahy jsme posílali fotky testů a zprávy o tom, že táta té malé nebere. Po pár měsících se obě holky vrátily a doma na ně čekal připravený a pro život rodiny nachystaný čistý dům a čistý táta,“ vylíčil Viktor Šťástka. Všichni tři prý občas do centra zavítají a stále vypadají šťastně a spokojeně.

Nezisková organizace PREVENT 99 zároveň zajišťuje bezplatné a anonymní testování na žloutenku, syfilis a HIV. Žlutá odběrová sanitka nabízela přibližně před měsícem své služby široké veřejnosti na parkovišti sv. Florián v Jindřichově Hradci. „Testování infekčních nemocí pro veřejnost se zúčastnilo 42 lidí. Lidé se mohli otestovat na žloutenky typu B a C, na syfilis a HIV. Jeden z testů na žloutenku typu C byl pak reaktivní,“ upřesnil výsledky vedoucí služby kontaktního centra. Složení příchozích bylo pestré. Otestovat se přišli jak studenti střední školy, mladé páry i jednotlivci.

Aktuálně má kontaktní centrum v Jindřichově Hradci v péči 70 klientů a stále přibývají noví. Roste také počet kontaktů, počet testů na infekční nemoci i počet distribuovaných sterilních injekčních stříkaček. Čísla tak ukazují, že služba je ve městě potřebná. Za dobu fungování centra Prevent uskutečnili jeho pracovníci 1851 kontaktů, provedli 179 testů na žloutenku typu C a distribuovali přes 5000 sterilních injekčních stříkaček. Obdobná centra provozuje organizace Prevent 99 také v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích.